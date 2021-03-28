Пассажирскому лайнеру А-320 не дали приземлиться в Пулково с первого раза

Санкт-Петербург, 28 марта. Резиновый шнур на взлетно-посадочной полосе в петербургском аэропорту Пулково вынудил пассажирский самолет А320 кружить над воздушной гаванью.

О постороннем предмете сообщил пилот самолета, после этого диспетчер скомандовал, чтобы А320 пошел на второй круг перед приземлением. При осмотре ВПП был найден резиновый шнур, после этого полеты продолжили осуществляться в штатном режиме.

Ранее ФАН сообщал об инциденте с самолетом, выполнявшим рейс Петербург — Занзибар. Воздушное судно вылетело с почти 16-часовой задержкой. Причиной стало то, что авиакомпания не могла отыскать бортпроводницу.