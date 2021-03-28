Наставник петербургской женской сборной по баскетболу умер во время матча

Санкт-Петербург, 28 марта. Тренер женской сборной Петербурга по баскетболу Виктор Королев скоропостижно скончался во время матча своих подопечных с командой «Москва-3».

Матч за бронзовые медали Первенства России прервали на девятой минуте при счете 17:9, сообщили в Федерации баскетбола Петербурга.

Причины смерти специалиста не уточняются. Известно, что Королев потерял сознание, врачи попытались спасти его жизнь, но безуспешно. В федерации добавили, что розыгрыш медалей первенства будет перенесен, новые даты матчей станут известны позднее.