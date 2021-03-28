Устроивших вечеринку у Казанского собора танцоров привлекут к ответственности в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. Полиция задержала и привлекла к административной ответственности молодых людей, организовавших танцы у Казанского собора. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел минувшей ночью, когда компания молодых людей собралась на парковке около петербургского собора на тюнингованных иномарках. Там же водители и пассажиры автомобилей включили на полную громкость музыку и устроили дискотеку с танцами.

Очевидцы обратились в полицию с просьбой унять шумную молодежь. Полицейские оперативно прибыли к месту и «завершили» яркую дискотеку молодых. Шесть человек уже привлекли к административной ответственности.

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