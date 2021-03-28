Труп с обглоданным лицом нашли в бытовке в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. Почти полностью разложившийся труп обнаружили в строительном вагончике в Красногвардейском районе. Тело направили в морг.

Труп нашли в бытовке на улице Яковлева. На сохранившейся части тела виднелась татуировка скелета пирата, а на плече — животное. На место обнаружения тела выезжали правоохранители.

Сейчас останки отправили на экспертизу для установления причины смерти. Специалистам предстоит выяснить, как скончался мужчина, а также является ли его смерть криминальной.

Инструктор по плаванию обнаружил труп в московском бассейне, сообщал ФАН. В ходе осмотра трупа они зафиксировали на нем гематому в области головы. Столичные правоохранители установили личность погибшей.