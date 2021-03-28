Петербуржцев предупредили о возможных осадках во второй половине воскресенья

Санкт-Петербург, 28 марта. Теплый атмосферный фронт сформирует погодные условия в Петербурге 28 марта, рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Благодаря теплому атмосферному фронту над городом появятся плотные облака, предупредил синоптик на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Леуса, во второй половине дня местами ожидаются дожди, однако погода останется теплой.

Температура воздуха в воскресенье на 5-6 градусов превышает климатическую норму и составит +10…+12 градусов Цельсия, добавил синоптик. Вдобавок к этому, порывы юго-восточного ветра 28 марта достигнут 4-9 метров в секунду.

Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России до конца марта. Об этом накануне сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.