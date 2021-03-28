Ребенок провалился под лед Невы на юго-востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 28 марта. Школьник провалился под лед и ушел под воду, однако к нему вовремя подоспела помощь.

Спасатели получили сообщение о случившемся от очевидцев и оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, двое детей гуляли по замерзшей реке в Усть-Ижоре на Шлиссельбургском шоссе.

Льдина не выдержала вес ребенка и треснула под одним из несовершеннолетних. Школьник оказался в воде и начал тонуть. Несовершеннолетнего вытащили очевидцы до прибытия сотрудников МЧС. Ребенку оказали первую медпомощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее ФАН сообщал, что 75-летняя пенсионерка из Приозерска спасла тонувшего ребенка. Он провалился под лед реки Вуокса.