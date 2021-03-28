Петербуржцам рассказали о скором открытии нового благотворительного кластера

Санкт-Петербург, 28 марта. Неподалеку от развлекательной площадки «Севкабель Порт» в Петербурге появится благотворительный кластер. Об этом рассказал организатор фестивалей «Том Сойер» Даниил Александров.

Благотворительный кластер будет находиться между «Севкабель Портом», расположенным на Кожевенной улице, 34, и музыкальным пространством К-30, рассказал один из учредителей проекта Даниил Александров. Здесь будут располагаться студии и мастерские, тихий угол для взрослых и игровая зона для детей.

«Наши подопечные и подопечные других НКО будут учиться и работать в кластере наравне со всеми. И не только в кластере: очень скоро мы распространим эту практику на наших соседей по «Севкабелю», — поделился он.

Благотворительный кластер получил название «Нормальное место», уточнил Александров. Под одной крышей он объединит организации, которые занимаются социальными проектами: фонд «Перспективы», мастерские «Простые вещи», сеть магазинов «Спасибо» и другие. Благотворительный кластер планируется открыть к июлю текущего года.

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