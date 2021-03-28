Ленинградская область получила еще около 15 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Санкт-Петербург, 28 марта. Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», состоящая из 14,9 тыс. доз, поступила в Ленинградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поставку планируется распределить между областными прививочными пунктами. В ближайшее время препарат должны отвезти в точки вакцинации, в том числе и в районные больницы. На текущий момент количество привитых от коронавирусной инфекции жителей Ленобласти составляет 64 330 человек.

На прошлой неделе в регионе заявили, что запас вакцины исчерпан практически на 98%. После этого в Ленинградскую область направили в общей сумме около 16,2 тыс. доз «Спутника V».

По данным оперштаба, число выявленных на территории региона случаев заражения COVID-19 достигает 39,5 тыс. За весь период пандемии от инфекции скончалось 912 человек. Полностью выздороветь смогли более 37 тыс. жителей области.

Накануне крупную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили на фармацевтическую базу Санкт-Петербурга. Объем поставки составил 53 600 доз препарата.