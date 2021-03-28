Петербуржец выпал из окна седьмого этажа и остался жив

Санкт-Петербург, 28 марта. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу после падения из окна седьмого этажа, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел на улице Тихоокеанская в Петербурге. Сотрудники полиции прибыли на место и устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины, по которым мужчина выпал из окна, пока не уточняются.

Мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа в Парголово, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительным данным, родители шестилетнего ребенка ушли в магазин, когда соседи начали стучаться в квартиру с жалобой, что их заливают. Ребенок испугался, залез на подоконник, чтобы высмотреть маму, однако створка окна распахнулась, и он упал.