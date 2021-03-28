Полиция накрыла нелегальные пункты приема металлолома в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. Правоохранители провели рейд по приемным пунктам цветных и черных металлов и выявили несколько точек, осуществляющих свою деятельность нелегально, передает ГУ МВД России.

Нарушителям грозят не только штрафные санкции, но и конфискация металлолома. Сотрудники полиции проверили Выборгский и Калининский районы. Незаконные точки расположены на Полюстровском проспекте и улице Симонова. Предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие законность их деятельности.

Стражи порядка привлекли злоумышленников к административной ответственности сразу по двум статьям: «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения» и «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».

Сотрудники ФСБ провели обыски у учредителя владивостокского рыбного порта по делу о незаконном экспорте металлолома, сообщало Федеральное агентство новостей. Сумма нелегальной прибыли составила, по предварительным оценкам, 1 млрд рублей.