Посетители хинкальной в Петербурге устроили драку со стрельбой

Санкт-Петербург, 28 марта. Между посетителями хинкальной вспыхнул конфликт, переросший в драку со стрельбой. Один из участников потасовки получил огнестрельное ранение средней тяжести.

Инцидент произошел в одном из заведений Северной столицы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Личности злоумышленников в настоящий момент устанавливаются. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Пассажир в Москве устроил стрельбу из пневматического пистолета после отказа оплатить поездку, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина и женщина прибыли к месту назначения, вышли из салона и открыли огонь в сторону движущегося автомобиля. Никто не пострадал.