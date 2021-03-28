Телефонные мошенники обманули петербургского пенсионера на 3,5 млн рублей

Санкт-Петербург, 28 марта. Аферисты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, выманили у доверчивого пенсионера 3,5 млн рублей.

Злоумышленники несколько раз звонили потерпевшему. Убедив 82-летнего жителя Петербурга в том, что его накопления якобы находятся под угрозой, они предложили перевести деньги на счет в другом банке. Мужчина поверил телефонным мошенникам и отдал 3,46 млн рублей.

Позже пенсионер понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще одна пожилая женщина захотела купить биткоины и попалась на уловки аферистов, сообщало Федеральное агентство новостей. В итоге пенсионерка отдала злоумышленникам 190 тыс. рублей.