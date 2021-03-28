Бездыханное тело мужчины нашли на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. Правоохранители уже начали проверку по факту гибели мужчины на юге Северной столицы. Его тело нашли на детской площадке.

Прохожие обнаружили труп молодого мужчины в одном из дворов дома по Купчинской улице Фрунзенского района. По словам очевидцев, после обращения в органы полиции личность мужчины установили сразу, однако труп не увозили несколько часов. Сообщается, что погибшим оказался 32-летний гражданин.

По предварительной информации, на теле не было обнаружено следов, указывающих на насильственный характер смерти. Труп передали в морг, назначен ряд экспертиз. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Труп пожилого мужчины нашли в садоводческом товариществе под Архангельском, сообщал сайт 360tv.ru. Как стало известно, он срезал ветки дерева и застрял между ними.