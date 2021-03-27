Подсветку зданий отключили в рамках акции «Час Земли» в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 марта. Экологическая акция «Час Земли» стартовала в Петербурге, в 20:30 на час была отключена подсветка у знаковых архитектурных объектов города.

Акция проводится ежегодно с 2007 года. По всей планете люди отключают свет, чтобы показать готовности бороться с экологическими проблемами. Петербург участвует в акции уже в 12-й раз. В Комитете по молодежной политике правительства Санкт-Петербурга отметили, что в этом году акция посвящена теме открытости экологической информации.

С 20:30 до 21:30 подсветку отключили у Дворцового, Благовещенского, Биржевого и Троицкого мостов.Также без светового оформления частично остались Адмиралтейство, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, здания Эрмитажа, Академии художеств, Меншиковского дворца, Троицкого собора, Таврического и других знаковых объектов Северной столицы.

К акции в этом году присоединилась Октябрьская железная дорога. Была отключена архитектурно-художественная подсветка вокзалов, административных зданий и другое не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров освещение.

Ранее сообщалось, что масштабная экологическая акция «Час Земли» прошла в России в онлайн-режиме из-за пандемии. В столице архитектурно-художественная подсветка была отключена у более 2000 объектов.