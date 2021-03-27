Механики автосервиса нашли засохшую змею в машине петербуржца

Санкт-Петербург, 27 марта. Мумифицированную змею обнаружили под сидением автомобиля в Петербурге.

Необычная находка была сделана в одном из автосервисов Северной столицы. В салоне машины марки Chevrolet Lanos во время диагностики автомеханики нашли останки большой змеи. Сообщается, что она могла быть ядовитой. Вероятнее всего, механики нашли под капотом авто левантскую гадюку. Как животное пробралось в машину — остается загадкой.

В Салавате кошка помогла спасти людей от нападения змеи, сообщал сайт 360tv.ru. Непрошенная гостья находилась в погребе среди картошки.