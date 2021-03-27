Часы на Думской башне в Петербурге снова начали показывать точное время

Санкт-Петербург, 27 марта. Часовой механизм на Думской башне, расположенной в центре Санкт-Петербурга, привели в исправность. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Сбои в работе часов на Думской башне заметили 26 марта. Часы начали отставать от реального времени на два часа. Неправильное время показывали два циферблата, которые можно заметить со стороны Невского проспекта и Думской улицы.

Однако сейчас часы на Думской башне вновь начали показывать точное петербургское время. Произошло это благодаря усилиям мастера-часовщика Андрея Кудрявцева, который занимается техническим обслуживанием часового механизма Петропавловской крепости.

По словам заместителя председателя комитета Федора Болтина, с Кудрявцевым оперативно связались после обнаружения проблемы с часами. Мастер прибыл на место и успешно настроил механизм, приведя его в порядок.

Очевидцы ранее сообщили о неполадках в работе часов на башне Городской думы. За состоянием часового механизма следит городская администрация, которая также отвечает за их наладку.