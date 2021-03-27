Теплая и дождливая погода ожидает жителей Петербурга в воскресенье

Санкт-Петербург, 27 марта. Синоптики предупредили жителей Петербурга о небольшом дожде и переменной облачности в это воскресенье.

К вечеру небо затянут облака и пройдут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем столбики уличных термометров покажут от +9 до +11 градусов, а ночью заметно похолодает. Температура воздуха составит 0…+2 градуса. Юго-восточный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо. На дорогах возможен гололед.

До конца марта в регионах Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России ожидается аномально теплая погода. В Москве и других городах ЦФО температура будет повышена на два-пять градусов, в Петербурге и Ленинградской области — на шесть-семь градусов.