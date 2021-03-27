В Петербурге отключат подсветку более 40 достопримечательностей в рамках «Часа Земли»

Санкт-Петербург, 27 марта. Ежегодная экологическая акция «Час Земли» состоится в Петербурге в субботу. В центре города выключат подсветку более 40 зданий и мостов.

Мероприятие начнется в 20:30 по московскому времени. В этот вечер перестанут подсвечивать здания Эрмитажа, Главного штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца и Государственного института культуры, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Подсветку также отключат на Дворцовом, Благовещенском, Троицком и Биржевом мостах. На час частично без света останутся Петропавловская крепость, Адмиралтейство и стрелка Васильевского острова.

В 18:00 петербуржцы могут посетить открытый показ документального фильма «Пластиковый океан» в Доме молодежи на Новоизмайловском проспекте. После просмотра кино на площади перед зданием организаторы планируют устроить световое шоу.

Каждый год в акции «Час Земли» участвуют до 2 миллиардов человек по всему миру. Впервые мероприятие состоялось в Австралии в 2007 году, когда больше двух миллионов жителей символично погрузили свои дома в темноту.