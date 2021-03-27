Петербурженка смогла отбиться от грабителя в подъезде

Санкт-Петербург, 27 марта. В многоэтажном доме на Загребском бульваре неизвестный мужчина попытался отобрать сумку у женщины в парадной. Однако потерпевшая оказала сопротивление и отстояла свои личные вещи.

Инцидент произошел в Купчино. Грабитель зашел за местной жительницей в подъезд и стал наносить удары, требуя, чтобы она отдала ему сумку. Ей удалось открыть дверь подъезда и уйти. Злоумышленник также скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась к полицейским. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что уроженец Киргизии стал фигурантом дела о разбое. Мужчину обвиняют в том, что он отнял телефон у пассажира в салоне такси, угрожая ему ножом.