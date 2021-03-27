Петербуржцам рассказали, когда поликлиника на Вербной улице примет первых пациентов

Санкт-Петербург, 27 марта. Строители устраняют последние недочеты и проводят монтаж оборудования в новой поликлинике в Коломягах. Медучреждение примет первых пациентов уже в сентябре текущего года.

Главврач поликлиники №102 Татьяна Новикова рассказала о ходе строительства поликлиники, отметив, что строительные работы близятся к завершению. В субботу медучреждение посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Строительство здания производится сотрудниками ООО «СтройАктив». Сейчас специалисты оформляют документы для завершения возведения медучреждения. Как уточнила Новикова, медики примут пациентов в стенах поликлиники в Коломягах уже 1 сентября 2021 года.

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