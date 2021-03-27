Синоптики пообещали петербуржцам «весенний прогрев»

Санкт-Петербург, 27 марта. Жителей Петербурга ожидает наступление настоящей весны в субботу. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Устоявшаяся на данный момент температура воздуха в Северной столице превышает климатическую норму для конца марта. В город пришел антициклон, который принесет петербуржцам «весенний прогрев», объяснил синоптик.

«Его стараниями в небе будет проплывать разрозненные облака и обойдется без осадков», — рассказал специалист.

При этом утро 27 марта началось с сильного тумана. Приход антициклона сформирует в небе разрозненные облака. Осадков в выходной день не предвидится. Днем температура воздуха будет варьироваться от +7 до +10 градусов. Скорость южного ветра достигнет 8 метров в секунду. Кроме того, ожидается слабый рост атмосферного давления до 766 мм ртутного столба, написал Леус в социальной сети Facebook.

Жителей Москвы также ожидает наступление настоящей весны в ближайшие дни. Солнечные лучи сразу начнут «прогревать лицо, тело и душу», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.