Массовая авария произошла на улице Красина в Петербурге из-за тумана

Санкт-Петербург, 27 марта. Иномарки столкнулись в Красногвардейском районе Петербурга, в результате чего они перегородили почти два ряда проезжей части.

ДТП с участием четырех машин произошло утром на улице Красина из-за плохой видимости. По словам очевидцев, одну из машин занесло на тротуар, а остальных «разбросало» по проезжей части. По предварительной информации, основной причиной мог стать густой туман, который помешал обзору автомобилистов на дороге.

На место происшествия уже выехали сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

На Кубани произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, сообщал сайт 360tv.ru. Один человек погиб.