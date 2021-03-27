Бывший аквапарк «Вотервиль» снесут в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 марта. Московская группа компаний «ПИК» приобрела здание бывшего аквапарка «Вотервиль» на Васильевском острове. На этом месте появится отель.

Крупный российский девелопер планирует снести аквапарк и возвести на его месте 13-этажный отель. Предполагаемая площадь будущей постройки 100 тыс. кв. метров. Скорее всего, проект будет реализован в формате апартаментов, так как жилые помещения на этой территории строить нельзя.

Здание аквапарка принадлежало гостинице «Прибалтийская», находящейся в соседнем корпусе. Но после всех инцидентов и правонарушений ООО «Гостиничный комплекс «Прибалтийская»» перестало владеть аквапарком. Появилось новое, отдельное от гостиницы юридическое лицо — ООО «Аквапарк Билдинг».

Ранее сообщили, что в Приморье хотят построить аквапарк и горнолыжный курорт. Власти Приморского края ищут инвесторов для строительства перспективных проектов в расположенной в регионе игорной зоне.