Смольный предупредил горожан о возможности третьей волны COVID-19

Санкт-Петербург, 27 марта. Власти Петербурга отметили значительное снижение роста заболеваемости COVID-19 в Северной столице, однако не исключили новой вспышки инфекции.

Межведомственный совет Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом подчеркнул, что необходимо продолжение массовой вакцинации в городе для достижения коллективного иммунитета, чтобы не допустить распространения пандемии коронавируса. По последним данным, прививку от COVID-19 в городе на Неве поставили около 347 тыс. горожан. Из них примерно 263,5 тыс. закончили второй этап вакцинации.

Недавно межведомственный совет привел данные о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Петербурге почти на 30%. Спад произошел в течение одной недели, подчеркнули власти.