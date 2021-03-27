Петербуржцев предупредили о густом тумане 27 марта

Санкт-Петербург, 27 марта. Ночью и утром 27 марта петербуржцев и жителей ближайших пригородов Северной столицы ожидает сильный туман с ограничением видимости до 500 метров.

МЧС настоятельно рекомендует водителям отказаться от поездок на автомобиле в этот период. При возникновении острой необходимости спасатели советуют использовать габаритные огни и ближний свет. Дальнее свечение фар категорически запрещено, подчеркнули в ведомстве.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о приходе синоптической весны в европейскую часть России. По его словам, этот период продлится до начала мая, после чего начнется летний сезон.