Виновник серии ДТП в Петербурге госпитализирован с переохлаждением

Санкт-Петербург, 27 марта. Пожилой водитель иномарки спровоцировал ряд аварий в Северной столице. ДТП с его участием прекратились после падения машины в реку Мойку, сообщили в ГУ МВД России по городу.

Автомобиль оказался в воде в результате наезда на ограждение моста на Английском проспекте. До этого он совершил столкновение на Дворцовой набережной и Благовещенском мосту. Жертв и пострадавших, кроме самого водителя, в результате серии ДТП удалось избежать.

Виновника извлекли из воды. Врачи диагностировали у него переохлаждение, передает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, у мужчины имелись визуальные признаки алкогольного опьянения.

«Адмиралтейский район, пересечение Английского проспекта и набережной реки Мойки — падение легкового автомобиля в воду», — подтвердил факт происшествия источник ТАСС в местном главке МЧС.

Ранее жертвой аварии в Скопинском районе стал молодой водитель. Стражи правопорядка установили факт отсутствия у погибшего прав для управления автомобилем. Его тело из груды металла достали спасатели.