Суд прекратил дело в отношении обвиняемого в смерти девушки петербуржца

Санкт-Петербург, 26 марта. Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга прекратил разбирательство в отношении Романа П., которого обвиняли в доведении до самоубийства его девушки.

Инцидент произошел в 2019 году. Молодые люди жили вместе, Роман, по данным следствия, регулярно оскорблял покойную и применял по отношению к ней насильственные действия.

Суд переквалифицировал статью о доведении до самоубийства в статью об истязании. Мужчина подал ходатайство о прекращении дела. Суд закрыл его по причине истечения срока давности.

Ранее 20-летний молодой человек выпал с третьего этажа. Так он пытался напугать свою возлюбленную. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, допросить его пока невозможно.