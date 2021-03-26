Часы Думской башни в Петербурге остановили ход

Санкт-Петербург, 26 марта. Стрелки часов на Думской башне, расположенной в самом сердце Северной столицы, остановились.

Факт того, что часы на башне Городской думы перестали показывать корректное время, заметили очевидцы. Проблему быстро решили коммунальщики Санкт-Петербурга. Днем 26 марта они исправили механизм и жители с гостями города на Неве вновь начали «идти в ногу со временем».

За состоянием часов отвечает городская администрация. Информацией об этом поделились в пресс-службе Центрального района Северной столицы, пишут «Невские новости». Проектированием объекта занимался итальянский мастер Джакомо Феррари. Башня украсила город на Неве в 1830-х годах.

Государственный Эрмитаж станет организатором выставки производства цифрового искусства. На ней представят работы в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT), заявили в пресс-службе музея.