Эрмитаж выступит организатором первой в России выставки NFT-искусства

Санкт-Петербург, 26 марта. Государственный Эрмитаж организует первую в Российской Федерации выставку произведений цифрового искусства, рассказали в пресс-службе музея.

Выставка будет включать произведения, созданные в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Такие работы не имеют физического носителя. Они начали набирать популярность всего несколько месяцев назад, рассказали официальные представители Эрмитажа.

«Невзаимозаменяемые токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн», — объяснили в пресс-службе.

Созданием выставки занимали работники Отдела современного искусства музея. Теперь она станет продолжением работы над новыми формами искусства, сказано в сообщении. Стратегическим партнером проекта станет Aksenov Family Foundation.

Союз музейных котов в Петербурге стал первой подобной организацией в России. Его открытием занимались сотрудники Государственного Эрмитажа и «Республики Кошек». Основная цель организации — защита животных.