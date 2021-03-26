Суд в Петербурге арестовал четвертого участника митинга в поддержку протестов в Белоруссии

Санкт-Петербург, 26 марта. Житель Северной столицы Владимир Драгун приговорен к девяти суткам административного ареста. Он был участником несанкционированной уличной акции.

По данным городской объединенной пресс-службы судов города, правонарушитель участвовал в митинге в поддержку протестующих в Белоруссии. Еще трое участников незаконного уличного мероприятия на Морской набережной ранее были приговорены к аресту на срок от двух до семи суток.

Отец семерых детей стал участником незаконного митинга, который прошел 23 января в Петербурге. Псевдоактивист совершил насилие в отношении стража порядка, за что получил два года условно, сообщал ФАН.