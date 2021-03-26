Подготовку к Форуму Труда обсудили в Петербурге

Заседание комитета Международного Форума Труда, который пройдет в апреле, состоялось в Северной столице. Участие в нем принял депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

На совещании также присутствовали замминистра труда и социального развития Елена Мухтиярова, ректор СПбГУ Николай Кропачев и председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. Северная столица уже долгое время считается двигателем законотворческих инициатив, и грядущее мероприятие имеет огромное значение для сферы трудового права, отметил ректор СПбГУ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Петербург продолжает являться локомотивом законодательных инициатив. Форум труда — это одно из ключевых событий в области трудового права. Он был, есть и будет основной площадкой для обсуждения важнейших вопросов труда и занятости», — подчеркнул Николай Кропачев.

Депутат Сергей Вострецов также взял слово в ходе заседания. Он указал на значимость Международного Форума Труда и обратил внимание, что многие предложения проходили обсуждение именно в рамках события, прежде чем закрепиться на законодательном уровне. Парламентарий привел примеры таких инициатив.

«Вопросы самозанятых, удаленная работа и многие другие, прежде чем стать законами, проходили широкое обсуждения в рамках Форума Труда. Все это рождалось в дискуссиях и, несомненно, так и должно быть на этот раз», — уверен депутат.

Недавно парламентарий обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову. Сергей Вострецов предложил министру новую модель оплаты работы бюджетников. Благодаря этому плану оклады россиян могут увеличиться.