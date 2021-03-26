Арендаторов попросили освободить помещения в петербургском «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, 26 марта. Представителей бизнеса, арендующих помещения в петербургском «Ленэкспо», попросили освободить пространство.

В корпусах «Ленэкспо» на Васильевском острове в Северной столице находятся два ресторана. С 31 марта они прекратят работу из-за требований владельца недвижимости. После закрытия ресторанов на территории «Ленэкспо» останется лишь временный госпиталь для больных коронавирусом, который сейчас находится в резерве.

О возможной реновации «Ленэкспо» в Петербурге заговорили несколько лет назад. Проект принадлежит АО «ЭкспоФорум». Предполагается, что на этой территории появится комплекс «101-й остров» с жилыми домами, гостиницей, торгово-развлекательным центром, а также детсадом и школой. Участок ограничен береговой линией Галерной гавани, Шкиперским протоком, Наличной улицей, площадью Морской Славы, береговой линией Галерного ковша, Невской губы и Шкиперского канала.

Временный госпиталь для больных коронавирусом закрыли в «Ленэкспо» еще в конце февраля. Объект перевели в резерв, так как ситуация с COVID-19 в Северной столице стабилизировалась. Персонал вернулся на работу в другие медучреждения. Во временном госпитале провели дезинфекцию.