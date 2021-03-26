Деятельность Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге проверят аудиторы

Санкт-Петербург, 26 марта. Контрольно-счетная палата (КСП) начала проверку финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения «Пискаревское мемориальное кладбище» в Северной столице.

Работой руководит аудитор Егор Бушев. Специалисты проанализируют законность, эффективность и целевое использование средств бюджета и собственности Петербурга. Они планируют изучить деятельность казенного учреждения за последние несколько лет.

«Ежегодно учреждение получает порядка 100 миллионов рублей из городской казны: в 2019 — 106,5 миллиона, в 2020 — 92,5 миллиона, на 2021 год плановый показатель составил 94 миллиона рублей», — отмечает газета «Петербургский дневник».

В конце февраля на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. В ней приняли участие члены городского правительства. К тому же несколько мероприятий, посвященных годовщине снятия блокады, прошли на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском кладбищах.