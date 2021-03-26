Петербуржцам сообщили о скором открытии арт-инсталляции «Уроки ретростиля»

Санкт-Петербург, 26 марта. Арт-инсталляция запорожцев под названием «Уроки ретростиля» откроется на базе «Кировского» универмага в Северной столице.

Мероприятие откроется 30 марта в «Кировском» универмаге Санкт-Петербурга. Каждый желающий получит возможность попробовать себя в мастерстве аэрографии и расписать легендарные советские запорожцы. Инсталляция продлится до конца мая этого года. Ее организовали перед проведением автомотофестиваля «ДвижОк». Трое самых креативных инструкторов в качестве приза получат билеты на фестиваль.

«Посетителей ждут выступления дизайнеров Санкт-Петербурга, спикеров авто- и модной индустрии, а также специалистов по брендингу. Любители более активного досуга смогут принять участие в уникальных фэшн-квестах, чтобы полностью погрузиться в атмосферу ретро-эпохи», — рассказали организаторы мероприятия.

Жители Санкт-Петербурга, которые предпочитают активный отдых, также смогут попробовать себя в оригинальных фэшн-квестах. Благодаря им они получат возможность погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи. Расписание событий, которые пройдут в рамках арт-инсталляции, опубликуют в группе Summer Motor Fest в социальной сети «ВКонтакте».

ВДНХ уже в 12-й раз примет участие в экологической акции «Час Земли», которая проводится каждый по всему году. Она состоится 27 марта. В период с 20:30 до 21:30 подсветка пяти основных объектов главной выставки России будет отключена, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.