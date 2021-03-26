Новый корпус колпинской больницы №33 введен в эксплуатацию

Санкт-Петербург, 26 марта. Завершено строительство нового лечебно-диагностического корпуса хирургического профиля Городской больницы №33 в Колпино.

Объект осмотрели представители администрации Северной столицы. Колпинцы ждали эту больницу семь лет, отметил губернатор города Александр Беглов. Речь идет об одном из долгостроев. Возведение корпуса медучреждения началось еще в 2013 году. За это время сменилось несколько подрядчиков.

Городские власти расторгли с ними контракты из-за нарушения сроков. В прошлом году из-за начала пандемии коронавируса в Смольном приняли решение ускорить возведение объекта. На это из резервного фонда выделили 4,4 миллиарда рублей. Новый хирургический корпус рассчитан на 274 койки.

В Петербурге ранее началось строительство транспортной развязки с Витебским проспектом. Специалисты приступили к возведению первого объекта Широтной магистрали. Глубина первой свайной скважины составляет 40 метров. В первую очередь планируется строительство развязки Витебского проспекта с Западным скоростным диаметром (ЗСД).