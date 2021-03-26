Рецидивист пытался задушить таксиста-нелегала ремнем безопасности в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 марта. Водитель такси подвергся нападению со стороны клиента. Его пытались задушить, а потом ограбили.

Неоднократно судимый житель Северной столицы атаковал водителя на проспекте Просвещения.

По данным следствия, гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации на территории РФ, приехал по очередному адресу. К нему вышли два молодых человека и девушка, после чего один из пассажиров потребовал отменить заказ. Нападавший накинул на водителя ремень безопасности и начал душить, а затем отобрал мобильный телефон.

Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже. Сообщника подозреваемого обвиняют в мелком хулиганстве.

Ранее ФАН писал о задержании таксиста, который ограбил пассажиров при помощи ножа.