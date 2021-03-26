Полиция задержала двух петербуржцев после избиения и грабежа курьера

Санкт-Петербург, 26 марта. Стражи порядка установили личности двух граждан, подозреваемых в грабеже. Жертвой злоумышленников стал курьер-мигрант.

По данным источника ФАН, уроженец Киргизии является сотрудником сервиса по доставке еды. На улице Веденеева на него напали двое незнакомцев. Мужчины избили курьера и забрали у него банковскую карту и «умные» часы. Ущерб составил 12,7 тыс. рублей.

Подозреваемыми в грабеже оказались коренные горожане в возрасте 34 и 44 лет. Один из них был судим по статье 119 УК РФ. У злоумышленников обнаружили похищенные вещи доставщика. Сам пострадавший с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.

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