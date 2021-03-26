Шестилетний ребенок погиб при падении из окна в Парголово

Санкт-Петербург, 26 марта. Правоохранители выясняют детали несчастного случая, который произошел с малолетним ребенком, выпавшим из окна в Парголово.

Шестилетний малыш получил несовместимые с жизнью травмы при падении из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. Тело ребенка у одного из многоквартирных домов заметили местные жители. Они сообщили о случившемся в полицию.

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия и выясняют детали произошедшего, а также устанавливают, где во время инцидента находились родители несовершеннолетнего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один упавший из окна многоэтажки ребенок смог выжить в Уфе. Пятилетний мальчик при падении приземлился в сугроб, сообщал ФАН.