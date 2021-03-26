Акватория Финского залива в одном из районов Петербурга оказалась сильно загрязнена

Санкт-Петербург, 26 марта. Ученые из петербургского федерального исследовательского центра РАН обследовали область Финского залива в Курортном районе и обнаружили в воде высокое содержание вредных веществ.

Специалисты предположили, что загрязнение воды произошло из-за плохой работы очистных сооружений на берегу, относящихся к пансионатам, точкам общепита и коттеджам. В отчете они указали, что оно может погубить морских животных и угрожает безопасности людей.

«Последние исследования на примере моллюсков показали, что обитающие в этих акваториях морские животные чувствуют себя очень плохо. Отходы образуются в процессе приготовления еды, после мытья посуды и посещения туалетов», — сообщили в пресс-службе СПб ФИЦ РАН со ссылкой на главного научного сотрудника учреждения Сергея Холодкевича.

Говоря об экологии других водоемов, исследователи отметили, что ситуация складывается благополучно в Сестрорецке. Там, по их словам, люди могут купаться. Воды в Репино и Зеленогорске специалисты признали сильно загрязненными.

Уменьшить загрязнение воды в Петербурге должно помочь открытие нескольких заказников. Сразу четыре охраняемых природных зоны планируют создать в городе к 2024 году. Предполагается, что они в целом улучшат состояние окружающей среды.