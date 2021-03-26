Более 21 тысячи петербуржцев проверили на COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург, 26 марта. Смольный сообщил, что в городе было проведено более 21 тысячи обследований на новую коронавирусную инфекцию 26 марта. Результаты будут известны через несколько дней.

В течение последних 24 часов в Санкт-Петербурге провели тестирование 21 025 жителей. По номеру горячей линии 122 поступило более 14 180 обращений, касающихся коронавируса, сообщили в администрации города.

За неделю в Петербурге количество зараженных снизилось на 27%. Власти Северной столицы напоминали о важности вакцинации для всех граждан. Согласно данным оперштаба, в России коронавирус диагностировали у 9167 человек. Зафиксировано 405 летальных исходов.