«Адмиралтейские верфи» торжественно спустили на воду подлодку «Магадан»

Санкт-Петербург, 26 марта. Подлодка «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка» спущена на воду в Санкт-Петербурге, церемония прошла на «Адмиралтейских верфях».

Субмарина стала третьей дизель-электрической подлодкой этого класса, созданной для Тихоокеанского флота. На церемонии спуска на воду генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков заметил, что заказ удалось выполнить, несмотря на условия пандемии.

«Сегодня у нас очередное торжественное событие — мы спускаем подводную лодку «Магадан», третью в тихоокеанской серии», — сказал он.

Подлодка находится на завершающем этапе строительства. Сейчас происходит установка резинового покрытия на корпус, покраска, подготовка документации.

Капитан первого ранга ранее рассказал, почему силы НАТО не могут найти российскую подлодку «Варшавянка» в Средиземном море.