Полиция Петербурга вышла на след подозреваемых в деле об избиении подростка

Санкт-Петербург, 26 марта. Сообщение о групповом избиении 17-летнего подростка в Калининградском районе Санкт-Петербурга поступило на пульт дежурной части 22 марта.

Нападавшие после нанесения побоев скрылись. Пострадавший был госпитализирован. Позже выяснилось, что помимо побоев, на теле подростка были обнаружены ожоги от выстрела сигнальной ракеты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция вышла на след подозреваемых. Было установлено, что к насильственным действиям причастны девять молодых людей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Один из подозреваемых был привлечен к расследованию дела. В данный момент устанавливается причастность группы к похожим преступлениям. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Недавно похожий инцидент произошел в Петербурге у станции метро «Гражданский проспект». Группа молодых людей напала на школьника, отобрав у него кепку.