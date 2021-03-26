Квартира писателя Сергея Довлатова продается за 200 млн рублей

Санкт-Петербург, 26 марта. Пятитомная «комуналка» публициста Сергея Довлатова на улице Рубинштейна выставлена на продажу за 200 млн рублей. По мнению экспертов, стоимость квартиры завышена в десять раз.

Стартовая цена квартиры была 42 млн рублей. В объявлении не указан номер квартиры, однако руководитель фестиваля Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева заявила, что именно здесь жил писатель с трех лет и до эмиграции в США.

Довлатов не полностью владел квартирой в 2013 квадратных метров. Он жил в одной из комнат, законным хозяином которой и являлся, сообщает телеканал «Царьград». Дом был построен в 1911 году.

Недавно стало известно, что на продажу выставлена квартира покойной Юлии Началовой за 100 млн рублей. Однако покупатели не хотят платить такие большие деньги.