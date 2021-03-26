Число заболевших COVID-19 снизилось за неделю почти на 30% в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 марта. Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки уменьшилось на 27% по сравнению с прошлым четвергом — 1090 против 1500 человек.

Такие данные приводит городской межведомственный совет по борьбе с COVID-19. Взрослых пациентов, которые находятся на стационарном лечении, стало меньше на 15,15%.

«Остаются актуальными противоэпидемические меры ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Для борьбы с вирусом наиболее эффектна массовая вакцинация», — предупреждает совет при Смольном.

Недавно вирусологи объяснили важность ограничительных мер из-за коронавируса в весенний период времени. По их словам, именно нарушение режима самоизоляции и пикники на природе могут привести к вспышке заболевания.