Власти Петербурга хотят провести праздник «Алые паруса» в очном формате

Санкт-Петербург, 26 марта. Мероприятие, посвященное выпускному школьников из 11-х классов, «Алые паруса» рассчитывают провести в традиционной форме, сообщила администрация Санкт-Петербурга.

«Алые паруса» обычно проходят в июне. Кроме того, в мае петербуржцы отмечают День города, который также надеются провести в очной форме. В Смольном считают, что проведение праздничных мероприятий стимулирует туристический поток.

История праздника выпускников началась в 1968 году, но традиция была прервана. С 2005 года при поддержке администрации Санкт-Петербурга мероприятие возобновили.

Праздник каждый год посещали около одного миллиона человек из разных городов. Однако в прошлом году он прошел в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19.

Стабилизация ситуации с коронавирусом может позволить не отменять празднование в текущем году. Во многом это связано с масштабной вакцинацией населения. В частности, недавно партия вакцины объемом 15,3 тысячи доз поступила в Петербург.