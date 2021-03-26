Вооруженный грабитель похитил деньги из центра приема платежей в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 марта. Злоумышленник с огнестрельным оружием совершил нападение на центр приема платежей в Приморском районе Петербурга. Сумма причиненного ущерба составила 149,5 тысячи рублей.

Сигнал о происшествии поступил на пульт полиции вечером 25 марта. Вооруженный преступник выстрелил в сторону кассира-операциониста и совершил открытое хищение денежных средств в размере 149,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место совершения преступления выезжали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петербурга ранее задержала группу организаторов теневой банковской деятельности. Сумма ущерба от преступных действий мошенников составила не менее 148 миллионов рублей.