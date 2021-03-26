Жителя Петербурга едва не зарезали посреди улицы в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 26 марта. Злоумышленник нанес петербуржцу несколько ударов колюще-режущим предметом. Инцидент произошел на пешеходной дорожке в Василеостровском районе Петербурга.

Ранения пришлись в туловище и голову, однако врачам удалось спасти жизнь молодому человеку. Предварительно установлено, что нападение было совершено на почве неприязненных отношений. Преступник пытался убить жертву, однако не довел свой умысел до конца, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Предполагаемый злоумышленник действовал в группе с напарницей. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. Личность женщины уже установлена, в настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемых в совершении покушения.

Серьезная драка ранее произошла у станции метро «Василеостровская». Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.