Активисты устроят пикет у здания генконсульства ФРГ в Петербурге в защиту семьи Зайберт

Санкт-Петербург, 25 марта. Неравнодушные россияне решили собраться у здания дипмиссии Германии, чтобы защитить российскую семью, у которой немецкие власти изъяли трех детей.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), активисты планируют собраться во второй половине дня 26 марта у посольства ФРГ в Петербурге. Жители Северной столицы хотят привлечь внимание к проблеме изъятия несовершеннолетних детей у проживающей в Германии российской семьи.

В феврале немецкая полиция и представители ювенальной юстиции нагрянули к семье Зайберт. По словам русских немцев, их растащили по разным комнатам, а детей забрали. Родители уверены, что виной всему стал ложный донос соседей о том, что якобы несовершеннолетние живут в ужасных условиях. Подробнее об этом ФАН рассказала лично мать отобранных детей Юлия Зайберт.

Позже стало известно, что родители просят оформить опеку над детьми родственников, которые проживают в России.