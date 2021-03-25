Памятник шаверме появился в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 марта. Скульптура петербургской шавермы появилась на фасаде дома 106 по Школьной улице в Приморском районе города.

Жители города оценили новую достопримечательность и стали выкладывать фото с ней в Сеть. Ценители блюда сразу отметили в комментариях, что истинно петербургскую шаверму никогда не оборачивают в фольгу.

Администрация Приморского района скептически отнеслась к памятнику. Местное руководство не давало разрешения на подобное творчество, поэтому приравняло это произведение к акту вандализма. Автора монумента пока не нашли.

Ранее сообщалось, что петербургский памятник зайцу рядом с Петропавловской крепостью отреставрируют впервые с момента основания. Эта скульптура появилась в Северной столице еще в 2003 году к 300-летию с момента основания города.