В школах Петербурга выявляют социально опасных детей после издевательств над 11-летним мальчиком

Санкт-Петербург, 25 марта. После трагического ЧП с 11-летним мальчиком, попавшим под поезд, ФАН направил запрос в администрацию Фрунзенского района города.

Матери подростков, которые бросили умирать на железной дороге 11-летнего сверстника Аркадия, работают в детском дошкольном учреждении во Фрунзенском районе. ФАН направил запрос в комитет по образованию правительства Петербурга. Чиновники администрации района указали, что нареканий к работе сотрудников образовательного учреждения нет: они в должной мере исполняют свои обязанности.

В районной администрации добавили, что во всех образовательных учреждениях района проводится воспитательная и информационная работа с детьми, направленная на профилактику правонарушений и формирование культуры безопасного образа жизни. Кроме того, в 47 детских учреждениях были проведены диагностические исследования на предмет выявления детей и подростков, склонных к асоциальному поведению, в том числе к межличностным конфликтам.

Напомним, несчастный случай произошел на железнодорожных путях во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Мальчик попал под товарный поезд, в результате чего ему отрезало обе ноги. Машинист заметил окровавленного ребенка и успел остановить состав. По словам пострадавшего, он был с друзьями, но они бросили товарища умирать и скрылись с места происшествия.

Врачи успешно прооперировали 11-летнего мальчика, сообщал ФАН. Ему предстоит реабилитация.